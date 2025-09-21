QuotazioniSezioni
RNTX

1.21 USD 0.06 (5.22%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RNTX ha avuto una variazione del 5.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.15 e ad un massimo di 1.34.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi.

Intervallo Giornaliero
1.15 1.34
Intervallo Annuale
1.05 3.49
Chiusura Precedente
1.15
Apertura
1.15
Bid
1.21
Ask
1.51
Minimo
1.15
Massimo
1.34
Volume
142
Variazione giornaliera
5.22%
Variazione Mensile
-9.70%
Variazione Semestrale
-31.64%
Variazione Annuale
-42.38%
21 settembre, domenica