Valute / RNTX
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
RNTX
1.21 USD 0.06 (5.22%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RNTX ha avuto una variazione del 5.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.15 e ad un massimo di 1.34.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.15 1.34
Intervallo Annuale
1.05 3.49
- Chiusura Precedente
- 1.15
- Apertura
- 1.15
- Bid
- 1.21
- Ask
- 1.51
- Minimo
- 1.15
- Massimo
- 1.34
- Volume
- 142
- Variazione giornaliera
- 5.22%
- Variazione Mensile
- -9.70%
- Variazione Semestrale
- -31.64%
- Variazione Annuale
- -42.38%
21 settembre, domenica