Valute / QTTB
QTTB

1.85 USD 0.11 (6.32%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio QTTB ha avuto una variazione del 6.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.72 e ad un massimo di 1.86.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
1.72 1.86
Intervallo Annuale
1.35 53.17
Chiusura Precedente
1.74
Apertura
1.72
Bid
1.85
Ask
2.15
Minimo
1.72
Massimo
1.86
Volume
154
Variazione giornaliera
6.32%
Variazione Mensile
12.12%
Variazione Semestrale
10.78%
Variazione Annuale
-95.82%
21 settembre, domenica