QTTB
1.85 USD 0.11 (6.32%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio QTTB ha avuto una variazione del 6.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.72 e ad un massimo di 1.86.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.72 1.86
Intervallo Annuale
1.35 53.17
- Chiusura Precedente
- 1.74
- Apertura
- 1.72
- Bid
- 1.85
- Ask
- 2.15
- Minimo
- 1.72
- Massimo
- 1.86
- Volume
- 154
- Variazione giornaliera
- 6.32%
- Variazione Mensile
- 12.12%
- Variazione Semestrale
- 10.78%
- Variazione Annuale
- -95.82%
21 settembre, domenica