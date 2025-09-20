Valute / PACS
PACS
11.97 USD 0.04 (0.33%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PACS ha avuto una variazione del -0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.95 e ad un massimo di 12.21.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
11.95 12.21
Intervallo Annuale
7.50 43.91
- Chiusura Precedente
- 12.01
- Apertura
- 12.12
- Bid
- 11.97
- Ask
- 12.27
- Minimo
- 11.95
- Massimo
- 12.21
- Volume
- 965
- Variazione giornaliera
- -0.33%
- Variazione Mensile
- 3.28%
- Variazione Semestrale
- 7.84%
- Variazione Annuale
- -70.05%
20 settembre, sabato