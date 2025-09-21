Valute / OSTX
OSTX
2.16 USD 0.05 (2.26%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OSTX ha avuto una variazione del -2.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.13 e ad un massimo di 2.25.
Intervallo Giornaliero
2.13 2.25
Intervallo Annuale
1.15 7.00
- Chiusura Precedente
- 2.21
- Apertura
- 2.22
- Bid
- 2.16
- Ask
- 2.46
- Minimo
- 2.13
- Massimo
- 2.25
- Volume
- 630
- Variazione giornaliera
- -2.26%
- Variazione Mensile
- -8.09%
- Variazione Semestrale
- 44.97%
- Variazione Annuale
- -23.13%
21 settembre, domenica