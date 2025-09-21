QuotazioniSezioni
ORKT
ORKT

0.61 USD 0.02 (3.17%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ORKT ha avuto una variazione del -3.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.60 e ad un massimo di 0.64.

Intervallo Giornaliero
0.60 0.64
Intervallo Annuale
0.39 8.01
Chiusura Precedente
0.63
Apertura
0.63
Bid
0.61
Ask
0.91
Minimo
0.60
Massimo
0.64
Volume
53
Variazione giornaliera
-3.17%
Variazione Mensile
-10.29%
Variazione Semestrale
-21.79%
Variazione Annuale
-87.29%
21 settembre, domenica