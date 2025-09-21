QuotazioniSezioni
Valute / OKUR
OKUR

2.57 USD 0.09 (3.63%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OKUR ha avuto una variazione del 3.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.52 e ad un massimo di 2.62.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
2.52 2.62
Intervallo Annuale
1.75 20.00
Chiusura Precedente
2.48
Apertura
2.52
Bid
2.57
Ask
2.87
Minimo
2.52
Massimo
2.62
Volume
104
Variazione giornaliera
3.63%
Variazione Mensile
-5.17%
Variazione Semestrale
-39.95%
Variazione Annuale
-87.15%
21 settembre, domenica