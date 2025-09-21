QuotazioniSezioni
Valute / NRXPW
Tornare a Azioni

NRXPW: NRX Pharmaceuticals Inc - Warrant

0.0769 USD 0.0095 (14.09%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NRXPW ha avuto una variazione del 14.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0769 e ad un massimo di 0.0769.

Segui le dinamiche di NRX Pharmaceuticals Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.0769 0.0769
Intervallo Annuale
0.0395 0.5000
Chiusura Precedente
0.0674
Apertura
0.0769
Bid
0.0769
Ask
0.0799
Minimo
0.0769
Massimo
0.0769
Volume
1
Variazione giornaliera
14.09%
Variazione Mensile
-23.10%
Variazione Semestrale
1.18%
Variazione Annuale
34.91%
21 settembre, domenica