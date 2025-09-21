Valute / NRXPW
NRXPW: NRX Pharmaceuticals Inc - Warrant
0.0769 USD 0.0095 (14.09%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NRXPW ha avuto una variazione del 14.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0769 e ad un massimo di 0.0769.
Segui le dinamiche di NRX Pharmaceuticals Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.0769 0.0769
Intervallo Annuale
0.0395 0.5000
- Chiusura Precedente
- 0.0674
- Apertura
- 0.0769
- Bid
- 0.0769
- Ask
- 0.0799
- Minimo
- 0.0769
- Massimo
- 0.0769
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 14.09%
- Variazione Mensile
- -23.10%
- Variazione Semestrale
- 1.18%
- Variazione Annuale
- 34.91%
21 settembre, domenica