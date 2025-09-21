QuotazioniSezioni
MMA

1.62 USD 0.06 (3.57%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MMA ha avuto una variazione del -3.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.62 e ad un massimo di 1.73.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.62 1.73
Intervallo Annuale
0.60 4.11
Chiusura Precedente
1.68
Apertura
1.70
Bid
1.62
Ask
1.92
Minimo
1.62
Massimo
1.73
Volume
593
Variazione giornaliera
-3.57%
Variazione Mensile
90.59%
Variazione Semestrale
84.09%
Variazione Annuale
-14.74%
21 settembre, domenica