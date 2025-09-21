Valute / MKDW
MKDW
0.22 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MKDW ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.22 e ad un massimo di 0.23.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato.
Intervallo Giornaliero
0.22 0.23
Intervallo Annuale
0.17 1.45
- Chiusura Precedente
- 0.22
- Apertura
- 0.22
- Bid
- 0.22
- Ask
- 0.52
- Minimo
- 0.22
- Massimo
- 0.23
- Volume
- 348
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 4.76%
- Variazione Semestrale
- -24.14%
- Variazione Annuale
- -82.26%
21 settembre, domenica