Valute / MDCX
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MDCX
2.77 USD 0.34 (13.99%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MDCX ha avuto una variazione del 13.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.50 e ad un massimo di 2.77.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
2.50 2.77
Intervallo Annuale
1.79 8.90
- Chiusura Precedente
- 2.43
- Apertura
- 2.53
- Bid
- 2.77
- Ask
- 3.07
- Minimo
- 2.50
- Massimo
- 2.77
- Volume
- 774
- Variazione giornaliera
- 13.99%
- Variazione Mensile
- 42.05%
- Variazione Semestrale
- -25.94%
- Variazione Annuale
- -7.67%
21 settembre, domenica