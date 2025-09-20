QuotazioniSezioni
Valute / LOAR
Tornare a Azioni

LOAR

80.04 USD 1.29 (1.59%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LOAR ha avuto una variazione del -1.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 80.00 e ad un massimo di 81.79.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
80.00 81.79
Intervallo Annuale
62.10 99.67
Chiusura Precedente
81.33
Apertura
81.79
Bid
80.04
Ask
80.34
Minimo
80.00
Massimo
81.79
Volume
1.529 K
Variazione giornaliera
-1.59%
Variazione Mensile
14.34%
Variazione Semestrale
14.65%
Variazione Annuale
8.22%
20 settembre, sabato