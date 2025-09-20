CotationsSections
Devises / LOAR
Retour à Actions

LOAR

80.04 USD 1.29 (1.59%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de LOAR a changé de -1.59% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 80.00 et à un maximum de 81.79.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
80.00 81.79
Range Annuel
62.10 99.67
Clôture Précédente
81.33
Ouverture
81.79
Bid
80.04
Ask
80.34
Plus Bas
80.00
Plus Haut
81.79
Volume
1.529 K
Changement quotidien
-1.59%
Changement Mensuel
14.34%
Changement à 6 Mois
14.65%
Changement Annuel
8.22%
20 septembre, samedi