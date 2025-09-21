Valute / KAPA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
KAPA
1.19 USD 0.15 (11.19%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KAPA ha avuto una variazione del -11.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.12 e ad un massimo di 1.31.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.12 1.31
Intervallo Annuale
0.40 3.25
- Chiusura Precedente
- 1.34
- Apertura
- 1.28
- Bid
- 1.19
- Ask
- 1.49
- Minimo
- 1.12
- Massimo
- 1.31
- Volume
- 1.119 K
- Variazione giornaliera
- -11.19%
- Variazione Mensile
- -19.05%
- Variazione Semestrale
- 25.26%
- Variazione Annuale
- -21.71%
21 settembre, domenica