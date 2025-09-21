QuotazioniSezioni
HUBCZ: Hub Cyber Security Ltd - Warrant

0.0112 USD 0.0001 (0.90%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HUBCZ ha avuto una variazione del 0.90% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0100 e ad un massimo di 0.0130.

Segui le dinamiche di Hub Cyber Security Ltd - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0100 0.0130
Intervallo Annuale
0.0008 0.1706
Chiusura Precedente
0.0111
Apertura
0.0100
Bid
0.0112
Ask
0.0142
Minimo
0.0100
Massimo
0.0130
Volume
44
Variazione giornaliera
0.90%
Variazione Mensile
-24.83%
Variazione Semestrale
-30.43%
Variazione Annuale
433.33%
21 settembre, domenica