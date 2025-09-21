Valute / HTLM
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
HTLM
3.50 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HTLM ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.50 e ad un massimo di 3.50.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
3.50 3.50
Intervallo Annuale
2.57 13.74
- Chiusura Precedente
- 3.50
- Apertura
- 3.50
- Bid
- 3.50
- Ask
- 3.80
- Minimo
- 3.50
- Massimo
- 3.50
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -10.94%
- Variazione Semestrale
- -12.06%
- Variazione Annuale
- -13.58%
21 settembre, domenica