FOXX

4.94 USD 0.29 (5.54%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FOXX ha avuto una variazione del -5.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.75 e ad un massimo di 5.28.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.75 5.28
Intervallo Annuale
2.45 12.22
Chiusura Precedente
5.23
Apertura
5.08
Bid
4.94
Ask
5.24
Minimo
4.75
Massimo
5.28
Volume
61
Variazione giornaliera
-5.54%
Variazione Mensile
-16.84%
Variazione Semestrale
1.02%
Variazione Annuale
-50.85%
21 settembre, domenica