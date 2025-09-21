Valute / FOXX
FOXX
4.94 USD 0.29 (5.54%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FOXX ha avuto una variazione del -5.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.75 e ad un massimo di 5.28.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.75 5.28
Intervallo Annuale
2.45 12.22
- Chiusura Precedente
- 5.23
- Apertura
- 5.08
- Bid
- 4.94
- Ask
- 5.24
- Minimo
- 4.75
- Massimo
- 5.28
- Volume
- 61
- Variazione giornaliera
- -5.54%
- Variazione Mensile
- -16.84%
- Variazione Semestrale
- 1.02%
- Variazione Annuale
- -50.85%
21 settembre, domenica