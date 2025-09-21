QuotazioniSezioni
Valute / FBGL
Tornare a Azioni

FBGL

0.69 USD 0.02 (2.82%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FBGL ha avuto una variazione del -2.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.67 e ad un massimo di 0.70.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.67 0.70
Intervallo Annuale
0.44 5.45
Chiusura Precedente
0.71
Apertura
0.69
Bid
0.69
Ask
0.99
Minimo
0.67
Massimo
0.70
Volume
50
Variazione giornaliera
-2.82%
Variazione Mensile
15.00%
Variazione Semestrale
-30.30%
Variazione Annuale
-83.80%
21 settembre, domenica