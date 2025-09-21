QuotazioniSezioni
Valute / EMCGR
Tornare a Azioni

EMCGR: Embrace Change Acquisition Corp - Rights

0.1142 USD 0.0000 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EMCGR ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1142 e ad un massimo di 0.1142.

Segui le dinamiche di Embrace Change Acquisition Corp - Rights. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.1142 0.1142
Intervallo Annuale
0.0750 0.2000
Chiusura Precedente
0.1142
Apertura
0.1142
Bid
0.1142
Ask
0.1172
Minimo
0.1142
Massimo
0.1142
Volume
1
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
26.89%
Variazione Semestrale
11.74%
Variazione Annuale
-12.15%
21 settembre, domenica