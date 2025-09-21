Valute / EMCGR
EMCGR: Embrace Change Acquisition Corp - Rights
0.1142 USD 0.0000 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EMCGR ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1142 e ad un massimo di 0.1142.
Segui le dinamiche di Embrace Change Acquisition Corp - Rights. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.1142 0.1142
Intervallo Annuale
0.0750 0.2000
Chiusura Precedente
- 0.1142
Apertura
- 0.1142
Bid
- 0.1142
Ask
- 0.1172
Minimo
- 0.1142
Massimo
- 0.1142
Volume
- 1
Variazione giornaliera
- 0.00%
Variazione Mensile
- 26.89%
Variazione Semestrale
- 11.74%
Variazione Annuale
- -12.15%
21 settembre, domenica