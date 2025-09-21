Valute / CLWT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CLWT: Euro Tech Holdings Company Limited
1.33 USD 0.02 (1.48%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CLWT ha avuto una variazione del -1.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.31 e ad un massimo di 1.40.
Segui le dinamiche di Euro Tech Holdings Company Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.31 1.40
Intervallo Annuale
1.02 1.65
- Chiusura Precedente
- 1.35
- Apertura
- 1.33
- Bid
- 1.33
- Ask
- 1.63
- Minimo
- 1.31
- Massimo
- 1.40
- Volume
- 17
- Variazione giornaliera
- -1.48%
- Variazione Mensile
- 7.26%
- Variazione Semestrale
- 14.66%
- Variazione Annuale
- -18.40%
21 settembre, domenica