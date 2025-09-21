QuotazioniSezioni
Valute / CLWT
Tornare a Azioni

CLWT: Euro Tech Holdings Company Limited

1.33 USD 0.02 (1.48%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CLWT ha avuto una variazione del -1.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.31 e ad un massimo di 1.40.

Segui le dinamiche di Euro Tech Holdings Company Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
1.31 1.40
Intervallo Annuale
1.02 1.65
Chiusura Precedente
1.35
Apertura
1.33
Bid
1.33
Ask
1.63
Minimo
1.31
Massimo
1.40
Volume
17
Variazione giornaliera
-1.48%
Variazione Mensile
7.26%
Variazione Semestrale
14.66%
Variazione Annuale
-18.40%
21 settembre, domenica