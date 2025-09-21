QuotazioniSezioni
Valute / CGTL
Tornare a Azioni

CGTL

0.57 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CGTL ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.54 e ad un massimo di 0.57.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.54 0.57
Intervallo Annuale
0.48 10.59
Chiusura Precedente
0.57
Apertura
0.56
Bid
0.57
Ask
0.87
Minimo
0.54
Massimo
0.57
Volume
187
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
0.00%
Variazione Semestrale
-87.05%
Variazione Annuale
-86.74%
21 settembre, domenica