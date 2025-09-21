QuotazioniSezioni
CEPO

10.39 USD 0.01 (0.10%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CEPO ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.35 e ad un massimo di 10.42.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
10.35 10.42
Intervallo Annuale
10.04 16.00
Chiusura Precedente
10.40
Apertura
10.40
Bid
10.39
Ask
10.69
Minimo
10.35
Massimo
10.42
Volume
124
Variazione giornaliera
-0.10%
Variazione Mensile
-0.76%
Variazione Semestrale
1.17%
Variazione Annuale
3.49%
21 settembre, domenica