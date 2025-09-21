QuotazioniSezioni
Valute / CDTG
Tornare a Azioni

CDTG

0.85 USD 0.05 (5.56%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CDTG ha avuto una variazione del -5.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.84 e ad un massimo di 0.89.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.84 0.89
Intervallo Annuale
0.52 4.64
Chiusura Precedente
0.90
Apertura
0.89
Bid
0.85
Ask
1.15
Minimo
0.84
Massimo
0.89
Volume
69
Variazione giornaliera
-5.56%
Variazione Mensile
44.07%
Variazione Semestrale
-56.19%
Variazione Annuale
-76.12%
21 settembre, domenica