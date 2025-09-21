Valute / CDTG
CDTG
0.85 USD 0.05 (5.56%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CDTG ha avuto una variazione del -5.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.84 e ad un massimo di 0.89.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.84 0.89
Intervallo Annuale
0.52 4.64
- Chiusura Precedente
- 0.90
- Apertura
- 0.89
- Bid
- 0.85
- Ask
- 1.15
- Minimo
- 0.84
- Massimo
- 0.89
- Volume
- 69
- Variazione giornaliera
- -5.56%
- Variazione Mensile
- 44.07%
- Variazione Semestrale
- -56.19%
- Variazione Annuale
- -76.12%
21 settembre, domenica