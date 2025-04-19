Valute / APRW
APRW: AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF
34.19 USD 0.04 (0.12%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio APRW ha avuto una variazione del 0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.13 e ad un massimo di 34.19.
Segui le dinamiche di AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
34.13 34.19
Intervallo Annuale
30.02 34.19
- Chiusura Precedente
- 34.15
- Apertura
- 34.17
- Bid
- 34.19
- Ask
- 34.49
- Minimo
- 34.13
- Massimo
- 34.19
- Volume
- 33
- Variazione giornaliera
- 0.12%
- Variazione Mensile
- 1.06%
- Variazione Semestrale
- 6.64%
- Variazione Annuale
- 6.51%
21 settembre, domenica