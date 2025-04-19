QuotazioniSezioni
APRW: AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

34.19 USD 0.04 (0.12%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio APRW ha avuto una variazione del 0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.13 e ad un massimo di 34.19.

Segui le dinamiche di AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
34.13 34.19
Intervallo Annuale
30.02 34.19
Chiusura Precedente
34.15
Apertura
34.17
Bid
34.19
Ask
34.49
Minimo
34.13
Massimo
34.19
Volume
33
Variazione giornaliera
0.12%
Variazione Mensile
1.06%
Variazione Semestrale
6.64%
Variazione Annuale
6.51%
21 settembre, domenica