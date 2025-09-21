QuotazioniSezioni
Valute / ACONW
Tornare a Azioni

ACONW: Aclarion Inc - Warrant

0.0298 USD 0.0001 (0.33%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ACONW ha avuto una variazione del -0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0261 e ad un massimo di 0.0298.

Segui le dinamiche di Aclarion Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.0261 0.0298
Intervallo Annuale
0.0108 0.2446
Chiusura Precedente
0.0299
Apertura
0.0261
Bid
0.0298
Ask
0.0328
Minimo
0.0261
Massimo
0.0298
Volume
8
Variazione giornaliera
-0.33%
Variazione Mensile
-17.45%
Variazione Semestrale
-4.18%
Variazione Annuale
-0.67%
21 settembre, domenica