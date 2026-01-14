MQL5 Esperti
Specifiche
Buongiorno, cerco programmatore di MQL5 che sappia programmare un robot di trading automatico, il robot deve seguire il mercato in maniera dinamica, segnando a grafico i cambiamenti avvenuti, comprando e vendendo in base ad esso e alle regole stabilite
Informazioni sul progetto
Budget
30 - 200 USD
IVA (22%): 6.6 - 44 USD
Totale: 37 - 244 USD
Per lo sviluppatore27 - 180 USD
Cliente
Ordini effettuati1
Numero di arbitraggi0