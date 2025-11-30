Librerie: Modulo segnali di trading basato sull'indicatore PriceChannel_Stop

Modulo segnali di trading basato sull'indicatore PriceChannel_Stop:

Modulo segnali di trading per MQL5 Wizard. Il segnale per l'apertura di posizioni è un cambiamento di colore dell'indicatore PriceChannel_Stop.

Author: Nikolay Kositsin

