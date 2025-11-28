Librerie: Modulo dei segnali di trading basato sull'indicatore LeManSignal

Nuovo commento
 

Modulo dei segnali di trading basato sull'indicatore LeManSignal:

Modulo segnali di trading per MQL5 Wizard. Il segnale di apertura delle posizioni è la comparsa di un punto colorato dell'indicatore LeManSignal.

Modulo dei segnali di trading basato sull'indicatore LeManSignal

Author: Nikolay Kositsin

Nuovo commento