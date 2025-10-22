Librerie: IncVidyaOnArray
IncVidyaOnArray:
La classe CVidyaOnArray è progettata per calcolare i valori della media mobile con periodo di mediazione dinamico (Variable Index Dynamic Average, VIDYA) in base al buffer di indicatori.
Author: Dmitry Fedoseev