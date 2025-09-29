Discussione sull’articolo "Passaggio a MQL5 Algo Forge (Parte 3): Utilizzo di Repository Esterni nei Propri Progetti"
Il nuovo articolo Passaggio a MQL5 Algo Forge (Parte 3): Utilizzo di Repository Esterni nei Propri Progetti è stato pubblicato:
Nella seconda parte della nostra transizione a MQL5 Algo Forge, ci siamo concentrati sulla risoluzione di una delle sfide più importanti - lavorare con più repository. Utilizzando la combinazione del progetto di libreria Adwizard e l'Expert Advisor Simple Candles, abbiamo riscontrato e risolto con successo problemi legati soprattutto ai percorsi di inclusione dei file e all'unione dei rami. Abbiamo anche cercato di utilizzare gli strumenti di MetaEditor, ove possibile, durante l'intero flusso di lavoro, dalla creazione di un ramo separato per le correzioni all'unione tramite una Pull Request. Tuttavia, quando la funzionalità di MetaEditor non era sufficiente, siamo passati all'interfaccia web di MQL5 Algo Forge, a un client Git esterno in Visual Studio Code o ai comandi della console Git. Questo ha dimostrato chiaramente come anche nello sviluppo individuale si possano applicare le best practice di Git per mantenere l'ordine e una chiara cronologia delle modifiche all'interno del progetto.
Ma questo era solo un aspetto: l'utilizzo dello storage come ecosistema "chiuso" in cui lo sviluppatore è proprietario di tutti i repository utilizzati. Il logico passo successivo e uno dei motivi principali per cui si è passati a Git, è la possibilità di sfruttare appieno i repository pubblici di altri membri della community. È qui che si rivela il vero potenziale dello sviluppo distribuito: la possibilità di collegare e aggiornare facilmente il codice di terzi, di contribuire al suo miglioramento e di assemblare progetti complessi a partire da componenti già pronti e ben collaudati.
In questo articolo ci occupiamo finalmente di questo promettente, ma più complesso, compito: come collegare e utilizzare praticamente le librerie di repository di terze parti all'interno di MQL5 Algo Forge. E non "un giorno in futuro", ma proprio ora, senza aspettare un ulteriore sviluppo degli strumenti di MetaEditor.
Autore: Yuriy Bykov