Il s'agit d'un compte nouvellement ouvert, et les résultats de trading peuvent être de nature aléatoire

Activité de trading faible - seules 0 les trades détectés au cours du dernier mois

80% des transactions effectuées en 0 jours. Cela comprend 0% des jours parmi les 1 jours de toute la durée de vie du signal.