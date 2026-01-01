⚠️ Avertissement / Clause de non-responsabilité – Signal de trading MQL5

Le signal de trading proposé sur MQL5 est basé sur des opérations exécutées sur un compte réel et mises à disposition des abonnés pour copie automatique.

En vous abonnant à ce signal, vous acceptez de copier les opérations du fournisseur du signal sur votre propre compte de trading.

Informations importantes sur les risques :

Les performances passées ne garantissent en aucun cas les performances futures.

Le trading sur les marchés financiers (FOREX, CFD, métaux précieux) comporte un risque élevé de perte en capital , pouvant aller jusqu’à la perte totale des fonds investis.

Les résultats affichés sur la page du signal sont historiques et peuvent différer des résultats des abonnés en raison des conditions de courtier, spreads, slippage, latence, vitesse d’exécution et paramètres du compte .

Ce signal ne constitue ni un conseil en investissement, ni une garantie de profit .

L’abonné est seul responsable de ses décisions de trading et de la gestion de son risque.

Il est fortement recommandé d’utiliser un risque adapté à votre capital , de tester le signal sur un compte démo si possible et de surveiller régulièrement votre compte .

Le fournisseur du signal ne pourra être tenu responsable des pertes financières résultant de l’utilisation de ce service.

