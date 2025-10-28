- Croissance
Trades:
0
Bénéfice trades:
0 (0.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
0.00 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
0.00 USD
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
0 (0.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
91.35%
Charge de dépôt maximale:
2.57%
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
0.00 USD
Bénéfice moyen:
0.00 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.27% (0.21 USD)
Pas de données
Meilleure transaction: +0.00 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 0
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +0.00 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real38" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Forexous One Signal aims to provide good profit powered by solid money management and targets stable long-term profitability. This signal is based on manual trading, I do not use any algorithm or automated strategies.
Forexous signal applies the following:
- This signal provides short and long-term positions for up to 8 months (rarely longer).
- Monthly target profit: 5% of total equity.
- At any time during the lifetime of the signal, the Maximum equity used in opening positions is 10% of total equity.
- At any time during the lifetime of the signal, the Maximum draw-down accepted is 80% of total equity.
- I never deposit during the lifetime of the signal.
- Watch the stats of the signal closely on the 1st day of every month to know how the signal performed during the previous month.
- My favorite pair is USDJPY. However, this signal is not limited to this pair, I might be trading other currencies.
Contact me through MQL5 if you have any questions or concerns and I will reply as soon as possible.
33 USD par mois
0%
0
0
USD
USD
78
USD
USD
0
0%
0
0%
91%
n/a
0.00
USD
USD
0%
1:500