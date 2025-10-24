- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
364
Bénéfice trades:
301 (82.69%)
Perte trades:
63 (17.31%)
Meilleure transaction:
134.13 GBP
Pire transaction:
-166.27 GBP
Bénéfice brut:
2 298.35 GBP (62 066 pips)
Perte brute:
-1 813.46 GBP (42 066 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (210.59 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
210.59 GBP (28)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
6.98%
Charge de dépôt maximale:
2.90%
Dernier trade:
7 il y a des minutes
Trades par semaine:
138
Temps de détention moyen:
22 minutes
Facteur de récupération:
0.77
Longs trades:
134 (36.81%)
Courts trades:
230 (63.19%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
1.33 GBP
Bénéfice moyen:
7.64 GBP
Perte moyenne:
-28.79 GBP
Pertes consécutives maximales:
6 (-589.08 GBP)
Perte consécutive maximale:
-589.08 GBP (6)
Croissance mensuelle:
30.35%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
86.89 GBP
Maximal:
627.44 GBP (29.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.14% (627.44 GBP)
Par fonds propres:
3.62% (71.65 GBP)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|364
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|625
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +134.13 GBP
Pire transaction: -166 GBP
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +210.59 GBP
Perte consécutive maximale: -589.08 GBP
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
25 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Points to read =>
- This signal running on my MT4 live with CFD account ;
- These signals are from technical indicators or EAs, delivered as it is ;
- Executions from GMT/BST timezone machines ;
- Spread bet (UK) accounts are different from CFD. To use this signal for SpreadBet use multiplier or as it is to get trades. Remember UK brokers offer low leverage, may demand more deposit to run similar trades.
- Min Deposit for spread bet (leverage 1:30) suggested £5000 for any GBPUSD, EURUSD or XAUUSD.
- Min Deposit for CFD for single currency/pair £1000/$1000/ €1000. increase accordingly for multiple pairs
Note: For SpreadBet(UK) /OCO (US) account change lot multiplier/size accordingly. profit/loss will be different for spread-bet/OCO account.
Disclaimer:
Past performance is no guarantee of future performance.
Subscribe to my signal under your responsibility.
To know more from author and other signals follow here
Aucun avis
