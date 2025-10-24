SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Gold Triangle
Malleswara Rao Mandadapu

Gold Triangle

Malleswara Rao Mandadapu
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 40 USD par mois
croissance depuis 2025 32%
ICMarketsSC-Live26
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
364
Bénéfice trades:
301 (82.69%)
Perte trades:
63 (17.31%)
Meilleure transaction:
134.13 GBP
Pire transaction:
-166.27 GBP
Bénéfice brut:
2 298.35 GBP (62 066 pips)
Perte brute:
-1 813.46 GBP (42 066 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (210.59 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
210.59 GBP (28)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
6.98%
Charge de dépôt maximale:
2.90%
Dernier trade:
7 il y a des minutes
Trades par semaine:
138
Temps de détention moyen:
22 minutes
Facteur de récupération:
0.77
Longs trades:
134 (36.81%)
Courts trades:
230 (63.19%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
1.33 GBP
Bénéfice moyen:
7.64 GBP
Perte moyenne:
-28.79 GBP
Pertes consécutives maximales:
6 (-589.08 GBP)
Perte consécutive maximale:
-589.08 GBP (6)
Croissance mensuelle:
30.35%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
86.89 GBP
Maximal:
627.44 GBP (29.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.14% (627.44 GBP)
Par fonds propres:
3.62% (71.65 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 364
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 625
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +134.13 GBP
Pire transaction: -166 GBP
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +210.59 GBP
Perte consécutive maximale: -589.08 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real6
2.00 × 1
Exness-Real29
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
25 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Points to read =>
  • This signal running on my MT4 live with CFD account ;
  • These signals are from technical indicators or EAs, delivered as it is ;
  • Executions from GMT/BST timezone machines ;
  • Spread bet (UK) accounts are different from CFD. To use this signal for SpreadBet use multiplier or as it is to get trades. Remember UK brokers offer low leverage, may demand more deposit to run similar trades.
  • Min Deposit for spread bet (leverage 1:30) suggested £5000 for any GBPUSD, EURUSD or XAUUSD.
  • Min Deposit for CFD for single currency/pair £1000/$1000/ €1000. increase accordingly for multiple pairs

Note: For SpreadBet(UK) /OCO (US) account change lot multiplier/size accordingly. profit/loss will be different for spread-bet/OCO account.

Disclaimer:

Past performance is no guarantee of future performance.

Subscribe to my signal under your responsibility.

To know more from author and other signals follow here


Aucun avis
2025.10.24 10:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 10:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gold Triangle
40 USD par mois
32%
0
0
USD
2K
GBP
5
100%
364
82%
7%
1.26
1.33
GBP
29%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.