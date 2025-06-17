SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / PAN GU
Jun Liu

PAN GU

Jun Liu
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 21%
CWGMarketsSVGLtd-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
14 072
Bénéfice trades:
6 774 (48.13%)
Perte trades:
7 298 (51.86%)
Meilleure transaction:
212.60 USD
Pire transaction:
-165.48 USD
Bénéfice brut:
98 109.63 USD (6 243 278 pips)
Perte brute:
-93 494.83 USD (5 841 151 pips)
Gains consécutifs maximales:
62 (4 703.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 703.34 USD (62)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
96.67%
Charge de dépôt maximale:
2.40%
Dernier trade:
12 il y a des minutes
Trades par semaine:
170
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.47
Longs trades:
7 374 (52.40%)
Courts trades:
6 698 (47.60%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
0.33 USD
Bénéfice moyen:
14.48 USD
Perte moyenne:
-12.81 USD
Pertes consécutives maximales:
62 (-1 359.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 149.98 USD (42)
Croissance mensuelle:
3.42%
Prévision annuelle:
41.54%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8 413.13 USD
Maximal:
9 732.80 USD (41.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.61% (9 732.80 USD)
Par fonds propres:
2.09% (451.94 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDr 14072
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDr 4.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDr 402K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +212.60 USD
Pire transaction: -165 USD
Gains consécutifs maximales: 62
Pertes consécutives maximales: 42
Bénéfice consécutif maximal: +4 703.34 USD
Perte consécutive maximale: -1 359.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CWGMarketsSVGLtd-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

把赚钱交给系统，把时间还给生活！
Aucun avis
2025.09.02 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 02:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 12:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 11:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 03:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 14:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 15:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.17 08:54
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.78% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.17 08:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
PAN GU
30 USD par mois
21%
0
0
USD
23K
USD
25
100%
14 072
48%
97%
1.04
0.33
USD
42%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.