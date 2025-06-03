SignauxSections
Alexandre Paula Santos

EBC7973

Alexandre Paula Santos
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 30%
EBCFinancialGroupKY-Live02
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
171
Bénéfice trades:
146 (85.38%)
Perte trades:
25 (14.62%)
Meilleure transaction:
5.61 USD
Pire transaction:
-5.54 USD
Bénéfice brut:
140.21 USD (20 118 pips)
Perte brute:
-48.53 USD (6 747 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (21.94 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
21.94 USD (29)
Ratio de Sharpe:
0.42
Activité de trading:
89.48%
Charge de dépôt maximale:
1.98%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
8.16
Longs trades:
80 (46.78%)
Courts trades:
91 (53.22%)
Facteur de profit:
2.89
Rendement attendu:
0.54 USD
Bénéfice moyen:
0.96 USD
Perte moyenne:
-1.94 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-8.81 USD)
Perte consécutive maximale:
-8.81 USD (2)
Croissance mensuelle:
0.59%
Prévision annuelle:
7.20%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
11.23 USD (4.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.76% (6.34 USD)
Par fonds propres:
22.40% (198.97 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD.s 76
NZDCAD.s 68
AUDNZD.s 27
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD.s 45
NZDCAD.s 36
AUDNZD.s 11
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD.s 6.2K
NZDCAD.s 5.1K
AUDNZD.s 2.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.61 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 29
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +21.94 USD
Perte consécutive maximale: -8.81 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EBCFinancialGroupKY-Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

EBC7973
Aucun avis
2025.09.18 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 00:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 17:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 07:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 14:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
