Nice Trader OÜ

Techno Swing

Nice Trader OÜ
0 avis
Fiabilité
27 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 33 USD par mois
croissance depuis 2025 34%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
64
Bénéfice trades:
53 (82.81%)
Perte trades:
11 (17.19%)
Meilleure transaction:
13.38 EUR
Pire transaction:
-30.05 EUR
Bénéfice brut:
267.12 EUR (35 197 pips)
Perte brute:
-176.97 EUR (20 851 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (33.08 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
70.82 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
96.58%
Charge de dépôt maximale:
7.67%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
13 jours
Facteur de récupération:
1.97
Longs trades:
36 (56.25%)
Courts trades:
28 (43.75%)
Facteur de profit:
1.51
Rendement attendu:
1.41 EUR
Bénéfice moyen:
5.04 EUR
Perte moyenne:
-16.09 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-14.86 EUR)
Perte consécutive maximale:
-30.05 EUR (1)
Croissance mensuelle:
12.91%
Prévision annuelle:
156.63%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
31.39 EUR
Maximal:
45.70 EUR (32.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.63% (45.52 EUR)
Par fonds propres:
21.08% (75.03 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 13
EURUSD 8
GBPUSD 5
USDCAD 5
AUDUSD 5
USDCHF 5
EURJPY 4
NZDUSD 3
AUDCHF 3
AUDJPY 3
USDJPY 3
GBPJPY 2
NZDCAD 1
EURGBP 1
GBPAUD 1
AUDNZD 1
NZDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 54
EURUSD 21
GBPUSD -9
USDCAD -10
AUDUSD 3
USDCHF -31
EURJPY 4
NZDUSD 35
AUDCHF 18
AUDJPY 25
USDJPY 15
GBPJPY 2
NZDCAD 3
EURGBP 5
GBPAUD -19
AUDNZD -16
NZDJPY 3
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 5.7K
EURUSD 2.7K
GBPUSD -766
USDCAD -1K
AUDUSD 494
USDCHF -1.3K
EURJPY 615
NZDUSD 3.7K
AUDCHF 1.5K
AUDJPY 3.6K
USDJPY 2.3K
GBPJPY 313
NZDCAD 501
EURGBP 497
GBPAUD -3K
AUDNZD -2.5K
NZDJPY 977
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.38 EUR
Pire transaction: -30 EUR
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +33.08 EUR
Perte consécutive maximale: -14.86 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live
2.50 × 2
Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
🏦 Never forget: Proper money and risk management make up over 50% of trading success!💰

📢 All investments involve risk. If you can’t handle it, this isn’t for you.

⚠️ I do not use high-risk strategies like Martingale or Grid in my signals.

💹 Every signal is based on thoroughly tested, reliable, and robust Expert Advisors (EAs) and trading strategies.

🧠 All of my signals are stress-free — trades are fully automated and executed without emotions.

💰 Instruments traded: Forex pairs and Gold only

🔹 Minimum deposit: $100

🔹 Recommended brokers: ICTrading, ICMarkets, Tickmill

🔹 Stop loss used on every trade with risk management between 2–7% per position

🔹 Minimum leverage: 1:30, recommended: 1:200

🔹 Stable ForexVPS from a trusted provider strongly recommended



Aucun avis
2025.08.27 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 12:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 06:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 21:29
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.14 06:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 01:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 15:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.26 03:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 02:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 23:08
Share of trading days is too low
2025.06.22 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 07:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.04 15:45
Share of trading days is too low
2025.06.04 14:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 23:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 23:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 07:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
