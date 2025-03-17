SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / BitFusionBTCUSD
Kent Vilandka

BitFusionBTCUSD

Kent Vilandka
0 avis
Fiabilité
28 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 5000 USD par mois
croissance depuis 2025 9%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
182
Bénéfice trades:
67 (36.81%)
Perte trades:
115 (63.19%)
Meilleure transaction:
60.00 USD
Pire transaction:
-15.00 USD
Bénéfice brut:
930.27 USD (1 703 563 pips)
Perte brute:
-885.91 USD (1 597 290 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (41.47 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
83.13 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
0.70%
Charge de dépôt maximale:
5.89%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
13 minutes
Facteur de récupération:
0.33
Longs trades:
98 (53.85%)
Courts trades:
84 (46.15%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
0.24 USD
Bénéfice moyen:
13.88 USD
Perte moyenne:
-7.70 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-120.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-120.42 USD (14)
Croissance mensuelle:
-3.37%
Prévision annuelle:
-40.86%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
18.67 USD
Maximal:
132.82 USD (20.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.45% (132.82 USD)
Par fonds propres:
2.27% (10.91 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSDm 182
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSDm 44
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSDm 106K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +60.00 USD
Pire transaction: -15 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +41.47 USD
Perte consécutive maximale: -120.42 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.05.27 07:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.21 05:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 20:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.19 00:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.59% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.18 07:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 01:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.92% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 02:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.21 00:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 12:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 05:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.27 14:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.18 08:53
Share of trading days is too low
2025.03.18 08:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.18 07:50
Share of trading days is too low
2025.03.18 07:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.17 05:54
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 05:54
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 05:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
