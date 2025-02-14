SignauxSections
Kee Yul Roh

SNOW INC Principles

Kee Yul Roh
0 avis
Fiabilité
32 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 14%
LandPrime-Live3
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 802
Bénéfice trades:
1 083 (60.09%)
Perte trades:
719 (39.90%)
Meilleure transaction:
2 130.89 USD
Pire transaction:
-416.92 USD
Bénéfice brut:
17 745.61 USD (498 306 pips)
Perte brute:
-9 517.94 USD (463 710 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (98.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 540.36 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
92.06%
Charge de dépôt maximale:
10.03%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
38
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.77
Longs trades:
869 (48.22%)
Courts trades:
933 (51.78%)
Facteur de profit:
1.86
Rendement attendu:
4.57 USD
Bénéfice moyen:
16.39 USD
Perte moyenne:
-13.24 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-2 090.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 090.84 USD (11)
Croissance mensuelle:
0.77%
Prévision annuelle:
9.83%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
371.18 USD
Maximal:
2 179.64 USD (3.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.39% (2 157.92 USD)
Par fonds propres:
9.19% (5 622.87 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY 721
EURCAD 478
EURUSD 371
EURCHF 136
EURGBP 96
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY 2.8K
EURCAD 2.3K
EURUSD 2.1K
EURCHF 508
EURGBP 426
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY 9.8K
EURCAD -3.9K
EURUSD 12K
EURCHF 12K
EURGBP 4.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 130.89 USD
Pire transaction: -417 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +98.13 USD
Perte consécutive maximale: -2 090.84 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LandPrime-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.05.01 06:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 14:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.25 14:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.21 01:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.18 14:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.14 15:50
Share of trading days is too low
2025.02.14 15:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.14 14:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.14 14:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.14 14:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.02.14 14:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.14 14:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
