Nguyen Diep Chau

UnicornFx GSS 71

Nguyen Diep Chau
0 avis
Fiabilité
43 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 111%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 041
Bénéfice trades:
1 835 (89.90%)
Perte trades:
206 (10.09%)
Meilleure transaction:
323.14 USD
Pire transaction:
-325.06 USD
Bénéfice brut:
29 709.38 USD (221 309 pips)
Perte brute:
-11 799.86 USD (226 149 pips)
Gains consécutifs maximales:
61 (394.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 156.93 USD (29)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.93%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
32.42
Longs trades:
1 090 (53.41%)
Courts trades:
951 (46.59%)
Facteur de profit:
2.52
Rendement attendu:
8.77 USD
Bénéfice moyen:
16.19 USD
Perte moyenne:
-57.28 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-112.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-325.06 USD (1)
Croissance mensuelle:
4.90%
Prévision annuelle:
60.63%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
552.47 USD (2.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.25% (552.47 USD)
Par fonds propres:
17.00% (3 640.73 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDf 2041
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDf 18K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDf -4.6K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +323.14 USD
Pire transaction: -325 USD
Gains consécutifs maximales: 29
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +394.25 USD
Perte consécutive maximale: -112.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.04.27 23:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 11:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.23 18:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.23 17:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.18 13:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 09:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.10 02:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.05 17:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.03 03:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.12.03 03:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
