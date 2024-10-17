SignauxSections
Xiaoxu Chu

TFF062

Xiaoxu Chu
0 avis
75 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -18%
FPMarketsLLC-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 434
Bénéfice trades:
398 (27.75%)
Perte trades:
1 036 (72.25%)
Meilleure transaction:
345.00 USD
Pire transaction:
-319.00 USD
Bénéfice brut:
10 052.97 USD (446 441 pips)
Perte brute:
-10 230.59 USD (386 469 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (279.77 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
345.00 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
47.86%
Charge de dépôt maximale:
24.25%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
-0.23
Longs trades:
961 (67.02%)
Courts trades:
473 (32.98%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-0.12 USD
Bénéfice moyen:
25.26 USD
Perte moyenne:
-9.88 USD
Pertes consécutives maximales:
34 (-408.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-408.75 USD (34)
Croissance mensuelle:
-4.29%
Prévision annuelle:
-52.04%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
305.44 USD
Maximal:
782.78 USD (51.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
51.25% (782.78 USD)
Par fonds propres:
3.44% (42.99 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.r 1093
USDJPY.r 77
GBPUSD.r 72
EURUSD.r 64
USDCAD.r 53
AUDUSD.r 24
USDSGD.r 18
USDCHF.r 10
NZDUSD.r 9
CADJPY.r 3
AUDCHF.r 3
WTI 2
EURCHF.r 2
GBPJPY.r 1
NZDJPY.r 1
CADCHF.r 1
GBPCAD.r 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.r 247
USDJPY.r 4
GBPUSD.r -141
EURUSD.r -41
USDCAD.r -143
AUDUSD.r -66
USDSGD.r 13
USDCHF.r -16
NZDUSD.r -1
CADJPY.r 4
AUDCHF.r -11
WTI -6
EURCHF.r -7
GBPJPY.r -7
NZDJPY.r -4
CADCHF.r -3
GBPCAD.r -2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.r 68K
USDJPY.r 170
GBPUSD.r -1.6K
EURUSD.r -1.3K
USDCAD.r -2.8K
AUDUSD.r -1.8K
USDSGD.r -77
USDCHF.r -556
NZDUSD.r -8
CADJPY.r 1K
AUDCHF.r -291
WTI -57
EURCHF.r -187
GBPJPY.r -323
NZDJPY.r -195
CADCHF.r -78
GBPCAD.r -62
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +345.00 USD
Pire transaction: -319 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 34
Bénéfice consécutif maximal: +279.77 USD
Perte consécutive maximale: -408.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.08.28 07:06
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.18 08:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.17 23:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 487 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 15:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 18:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 17:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 459 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 00:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 12:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.24 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 10:23
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 08:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
