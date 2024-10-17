SignauxSections
Xiaoxu Chu

ZCF555

Xiaoxu Chu
0 avis
Fiabilité
59 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 7%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 343
Bénéfice trades:
381 (28.36%)
Perte trades:
962 (71.63%)
Meilleure transaction:
229.84 USD
Pire transaction:
-82.90 USD
Bénéfice brut:
15 291.62 USD (408 014 pips)
Perte brute:
-15 317.58 USD (350 284 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (545.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
545.23 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
47.76%
Charge de dépôt maximale:
2.78%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
-0.03
Longs trades:
908 (67.61%)
Courts trades:
435 (32.39%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
-0.02 USD
Bénéfice moyen:
40.14 USD
Perte moyenne:
-15.92 USD
Pertes consécutives maximales:
34 (-156.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-349.58 USD (21)
Croissance mensuelle:
0.59%
Prévision annuelle:
7.18%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
354.07 USD
Maximal:
942.71 USD (57.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.30% (800.20 USD)
Par fonds propres:
1.80% (71.99 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.r 1006
USDJPY.r 77
GBPUSD.r 72
EURUSD.r 64
USDCAD.r 53
AUDUSD.r 24
USDSGD.r 18
USDCHF.r 10
NZDUSD.r 9
AUDCHF.r 3
EURCHF.r 2
CADJPY.r 1
GBPJPY.r 1
NZDJPY.r 1
CADCHF.r 1
GBPCAD.r 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.r 601
USDJPY.r 21
GBPUSD.r -240
EURUSD.r -10
USDCAD.r -239
AUDUSD.r -114
USDSGD.r -1
USDCHF.r -28
NZDUSD.r -3
AUDCHF.r -4
EURCHF.r -2
CADJPY.r -1
GBPJPY.r -2
NZDJPY.r -1
CADCHF.r -1
GBPCAD.r -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.r 67K
USDJPY.r 500
GBPUSD.r -1.6K
EURUSD.r -1.2K
USDCAD.r -2.9K
AUDUSD.r -1.8K
USDSGD.r -284
USDCHF.r -412
NZDUSD.r -9
AUDCHF.r -298
EURCHF.r -187
CADJPY.r -180
GBPJPY.r -322
NZDJPY.r -195
CADCHF.r -80
GBPCAD.r -147
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +229.84 USD
Pire transaction: -83 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +545.23 USD
Perte consécutive maximale: -156.18 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.08.04 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 18:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 12:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.24 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 10:23
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 08:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.30 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.29 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.24 13:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.17 13:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.59% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.17 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
