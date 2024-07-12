SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / LCQ485
Xiaoxu Chu

LCQ485

Xiaoxu Chu
0 avis
99 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -11%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 531
Bénéfice trades:
420 (27.43%)
Perte trades:
1 111 (72.57%)
Meilleure transaction:
610.35 USD
Pire transaction:
-94.53 USD
Bénéfice brut:
14 964.29 USD (469 205 pips)
Perte brute:
-14 855.91 USD (416 266 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (409.64 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
610.35 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
45.76%
Charge de dépôt maximale:
8.10%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
0.13
Longs trades:
1 022 (66.75%)
Courts trades:
509 (33.25%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.07 USD
Bénéfice moyen:
35.63 USD
Perte moyenne:
-13.37 USD
Pertes consécutives maximales:
34 (-571.36 USD)
Perte consécutive maximale:
-571.36 USD (34)
Croissance mensuelle:
4.27%
Prévision annuelle:
51.85%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
264.11 USD
Maximal:
840.95 USD (40.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
51.42% (684.98 USD)
Par fonds propres:
3.78% (64.48 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.r 1190
USDJPY.r 77
GBPUSD.r 72
EURUSD.r 64
USDCAD.r 53
AUDUSD.r 24
USDSGD.r 18
USDCHF.r 10
NZDUSD.r 9
CADJPY.r 3
AUDCHF.r 3
WTI 2
EURCHF.r 2
GBPJPY.r 1
NZDJPY.r 1
CADCHF.r 1
GBPCAD.r 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.r 644
USDJPY.r 22
GBPUSD.r -187
EURUSD.r -36
USDCAD.r -191
AUDUSD.r -85
USDSGD.r 5
USDCHF.r -16
NZDUSD.r -1
CADJPY.r 12
AUDCHF.r -14
WTI -12
EURCHF.r -9
GBPJPY.r -9
NZDJPY.r -6
CADCHF.r -4
GBPCAD.r -5
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.r 61K
USDJPY.r 630
GBPUSD.r -1.6K
EURUSD.r -1.1K
USDCAD.r -2.8K
AUDUSD.r -1.8K
USDSGD.r -282
USDCHF.r -412
NZDUSD.r -9
CADJPY.r 1.1K
AUDCHF.r -289
WTI -59
EURCHF.r -187
GBPJPY.r -322
NZDJPY.r -195
CADCHF.r -78
GBPCAD.r -146
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +610.35 USD
Pire transaction: -95 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 34
Bénéfice consécutif maximal: +409.64 USD
Perte consécutive maximale: -571.36 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

2025.08.18 02:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.17 23:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 650 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 05:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 18:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 14:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 623 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 12:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 07:29
No swaps are charged on the signal account
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.24 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.18 14:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 03:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.17% of days out of 584 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
