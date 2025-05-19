SignauxSections
Gold daytrade
Tospol Toommala

Gold daytrade

Tospol Toommala
1 avis
Fiabilité
82 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 231%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 668
Bénéfice trades:
2 309 (62.94%)
Perte trades:
1 359 (37.05%)
Meilleure transaction:
462.59 USD
Pire transaction:
-171.90 USD
Bénéfice brut:
19 330.81 USD (29 215 758 pips)
Perte brute:
-16 776.98 USD (21 184 717 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (108.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
462.59 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
19.41%
Charge de dépôt maximale:
43.91%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
78
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
1.90
Longs trades:
3 155 (86.01%)
Courts trades:
513 (13.99%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
0.70 USD
Bénéfice moyen:
8.37 USD
Perte moyenne:
-12.35 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-321.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-390.71 USD (7)
Croissance mensuelle:
43.38%
Prévision annuelle:
526.36%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
15.74 USD
Maximal:
1 341.01 USD (25.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.49% (1 341.01 USD)
Par fonds propres:
12.51% (247.58 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 2608
BTCUSD 981
ETHUSD 79
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3.2K
BTCUSD -233
ETHUSD -418
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 2.3M
BTCUSD 5.8M
ETHUSD -135K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +462.59 USD
Pire transaction: -172 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +108.48 USD
Perte consécutive maximale: -321.63 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
Axi-US09-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
62 plus...
don't copy if you not ready to lose. everyone known FOREX market make no one rich.

Open account  https://one.exnesstrack.org/a/yjd1i3wxjh (my partner code is yjd1i3wxjh ) then copy from social trading

https://social-trading.exness.com/strategy/110131445

ความเสี่ยง 100% ไม่รับรองผลใดๆทั้งสิ้น ไม่มีแผน เทรดตามสถานการณ์

ไม่ได้เทรดเป็นงานหลัก ไม่ได้เทรดทุกวัน เทรดตามสะดวก ตามความพอใจ

แนะนำให้ก้อปปี้จาก social trading ที่คิดคอมมิสชั่นจากกำไร



Note moyenne:
Xuan Hoang Dat Nguyen
331
Xuan Hoang Dat Nguyen 2025.05.19 12:58 
 

Mql5 should provide copy by FIXED LOTS or MULTIPLE LOTS with lead trader. The current system copy not work as my expectation. Hope Mql5 enhance the system better. PLEASE

2025.09.25 04:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 23:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 09:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 09:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 06:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.05 07:12 2025.08.05 07:12:30  

ถึงนักลงทุนที่ยังคงติดตามผมมาตั้งแต่ปีที่แล้ว เดือนที่แล้ว ถือว่าได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ในเรื่องของระบบและวินัย ในเดือนนี้ เริ่มต้นไม่ดีนัก แต่ยังไม่เสียหายมาก ผมจะหยุดพักไปก่อน เพื่อจัดการตัวเองเกี่ยวกับสุขภาพและภาระการเงินอื่นๆ ที่มันจะส่งผลกับการเทรด ไม่อย่างนั้นแล้วมันจะพากันพังไปหมด และในวีคหน้าผมจะกลับมาเริ่มเทรดใหม่ ขอบคุณที่ยังคงติดตามกันไม่ว่าจะขาดทุนไปมากก็ตาม

2025.06.23 06:38 2025.06.23 06:38:17  

ปรับค่าธรรมเนียมเหลือ 30$ ที่ผ่านมาเมื่อมีคนติดตามเพิ่มขึ้น ผมกังวลกับการทำกำไรมากเกินไป ในอาทิตย์ที่ผ่านมา เริ่มปรับระบบกลับมาเหมือนเดิมเมื่อปลายปีที่แล้ว และจะคงระบบอย่างนี้ต่อไป มองการรักษาทุนเป็นหลัก เพื่อให้มีทุนเทรดในระยะยาว ซึ่งอาจจะไม่คุ้มค่าธรรมเนียม ในบางเดือน ผมจะไม่สนใจแล้วว่าแต่ละเดือนจะต้องกำไรเท่าไหร่ ขอบคุณที่ยังติดตามกัน ถึงแม้ว่าจะขาดทุนหนักก็ตาม

2025.05.30 14:20 2025.05.30 14:20:49  

ปรับบาลานซ์เหลือ 2000$ เดือนหน้าปรับระบบปรับแผนใหม่ ลดความเสี่ยง ลดเป้าหมาย 1-5% หากถึงเป้าอาจจะหยุดเทรด เทรดเฉพาะช่วงเวลา 19:30-22:00 ไม่ถือข้ามคืน คนที่ติดตามอาจจะคอยดูไปด้วย และคอย pause เพื่อบริหารออเดอร์ไปด้วย

2025.05.21 23:32 2025.05.21 23:32:25  

btc ออเดอร์นี้แผนยาว มี sl 80$ คาดหวังเป้า 115000 ในระหว่างที่ทนติดลบ จะใช้การเทรดทองสั้นๆ ทำกำไรน้อยๆเพื่อสะสมกำไร เป้าหมายสิ้นปีกำไร 10% อาจจะน้อยแต่จะเน้นรักษาทุนและลดความเสี่ยง หากใครต้องการมูลค่าที่มากขึ้น ให้เพิ่มเงินลงทุน

2025.05.21 18:01 2025.05.21 18:01:25  

พักการเทรดจนถึงสิ้นเดือน ปรับเงินทุนเหลือ2000$ ขอพักตั้งสติตั้งต้นใหม่เดือนหน้า

2025.05.19 07:06 2025.05.19 07:06:22  

ในวันนี้ เสียกำไรที่ทำมาทั้งเดือน แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ผมไม่ได้ปล่อยปละละเลย คอยดูอยู่ตลอด btc ออเดอร์นี้ เป็นออเดอร์สุดท้ายของวันนี้ มี SL ที่ 101700 หลังจากนี้ จะค่อยๆ recover กลับมา อย่างช้าๆ ซึ่งอาจจะใช้เวลา เป็นหลายเดือน หากคนที่ติดตามมาตั้งแต่ต้น จะขาดทุนเพียงเล็กน้อย และจะเห็นว่า การเทรดของผม จะค่อยๆเก็บกำไรทีละนิด เมื่อได้กำไรถึงระดับนึงแล้ว ก็จะเสี่ยงมากขึ้นกับกำไรที่ได้มา ผมถึงบอกนักลงทุนเสมอว่า ขอให้ใช้เงินที่คุณสูญเสียได้ และวางเงินในระยะยาว

2025.04.23 07:01 2025.04.23 07:01:59  

เดือนนี้พอแค่นี้ ด้วยกำไรประมาณ 10% ไม่มีใครบอกได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ดูแลตัวเองให้ดี

2025.03.07 08:18 2025.03.07 08:18:35  

วันนี้มีข่าว NFP จะไม่มีการเทรดแล้ว และวันนี้ได้ลบล้างขาดทุนของเดือนที่แล้วได้แล้ว ผมยังกล่าวเหมือนเดิม คือไม่รับประกันการได้เสียใดๆทั้งสิ้น ไม่มีการลงทุนใดที่ไม่มีความเสี่ยง ขอให้ใช้เงินที่เสียได้ และลงทุนในระยะยาว ฝาก review เป็นกำลังใจให้ด้วย

2025.02.28 15:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.25 07:34 2025.02.25 07:34:19  

ในเดือนนี้ ขาดทุน -15% ผมยอมรับว่าในการเสียครั้งแรก เป็นความผิดพลาดของผม แต่ในครั้งถัดๆมา ผมได้พยายามอย่างเต็มที่ และไม่ได้ใช้อารมณ์ รูปแบบการเทรดไม่ได้เปลี่ยนไป ในอดีตเคยเกิดแบบนี้มาแล้ว และไม่รับรองว่าจะไม่เกิดขึ้นอีก ผมไม่ขอให้ทุกคนเชื่อมั่น และไม่มีการรับรองใดๆทั้งสิ้น ว่าจะเทรดแบบไหน จะเสียเท่าไหร่ จะได้เท่าไหร่ จะเอาคืนเมื่อไหร่ ขอให้นักลงทุนดูแลตัวเอง ใช้เงินที่พร้อมจะเสียได้ทุกเมื่อ ผมใช้เงินจริงของตัวเอง และก็จะยังคงเทรดในแบบของตัวเองต่อไป สำหรับเดือนนี้ อาจจะพอแค่นี้ กลับไปตั้งหลักก่อน แล้วเดือนหน้าว่ากันใหม่ ขอบคุณ

2025.02.19 05:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.19 02:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.18 18:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.