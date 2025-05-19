- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2608
|BTCUSD
|981
|ETHUSD
|79
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|3.2K
|BTCUSD
|-233
|ETHUSD
|-418
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|2.3M
|BTCUSD
|5.8M
|ETHUSD
|-135K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
don't copy if you not ready to lose. everyone known FOREX market make no one rich.
Open account https://one.exnesstrack.org/a/yjd1i3wxjh (my partner code is yjd1i3wxjh ) then copy from social trading
https://social-trading.exness.com/strategy/110131445
ความเสี่ยง 100% ไม่รับรองผลใดๆทั้งสิ้น ไม่มีแผน เทรดตามสถานการณ์
ไม่ได้เทรดเป็นงานหลัก ไม่ได้เทรดทุกวัน เทรดตามสะดวก ตามความพอใจ
แนะนำให้ก้อปปี้จาก social trading ที่คิดคอมมิสชั่นจากกำไร
ถึงนักลงทุนที่ยังคงติดตามผมมาตั้งแต่ปีที่แล้ว เดือนที่แล้ว ถือว่าได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ในเรื่องของระบบและวินัย ในเดือนนี้ เริ่มต้นไม่ดีนัก แต่ยังไม่เสียหายมาก ผมจะหยุดพักไปก่อน เพื่อจัดการตัวเองเกี่ยวกับสุขภาพและภาระการเงินอื่นๆ ที่มันจะส่งผลกับการเทรด ไม่อย่างนั้นแล้วมันจะพากันพังไปหมด และในวีคหน้าผมจะกลับมาเริ่มเทรดใหม่ ขอบคุณที่ยังคงติดตามกันไม่ว่าจะขาดทุนไปมากก็ตาม
ปรับค่าธรรมเนียมเหลือ 30$ ที่ผ่านมาเมื่อมีคนติดตามเพิ่มขึ้น ผมกังวลกับการทำกำไรมากเกินไป ในอาทิตย์ที่ผ่านมา เริ่มปรับระบบกลับมาเหมือนเดิมเมื่อปลายปีที่แล้ว และจะคงระบบอย่างนี้ต่อไป มองการรักษาทุนเป็นหลัก เพื่อให้มีทุนเทรดในระยะยาว ซึ่งอาจจะไม่คุ้มค่าธรรมเนียม ในบางเดือน ผมจะไม่สนใจแล้วว่าแต่ละเดือนจะต้องกำไรเท่าไหร่ ขอบคุณที่ยังติดตามกัน ถึงแม้ว่าจะขาดทุนหนักก็ตาม
ปรับบาลานซ์เหลือ 2000$ เดือนหน้าปรับระบบปรับแผนใหม่ ลดความเสี่ยง ลดเป้าหมาย 1-5% หากถึงเป้าอาจจะหยุดเทรด เทรดเฉพาะช่วงเวลา 19:30-22:00 ไม่ถือข้ามคืน คนที่ติดตามอาจจะคอยดูไปด้วย และคอย pause เพื่อบริหารออเดอร์ไปด้วย
btc ออเดอร์นี้แผนยาว มี sl 80$ คาดหวังเป้า 115000 ในระหว่างที่ทนติดลบ จะใช้การเทรดทองสั้นๆ ทำกำไรน้อยๆเพื่อสะสมกำไร เป้าหมายสิ้นปีกำไร 10% อาจจะน้อยแต่จะเน้นรักษาทุนและลดความเสี่ยง หากใครต้องการมูลค่าที่มากขึ้น ให้เพิ่มเงินลงทุน
พักการเทรดจนถึงสิ้นเดือน ปรับเงินทุนเหลือ2000$ ขอพักตั้งสติตั้งต้นใหม่เดือนหน้า
ในวันนี้ เสียกำไรที่ทำมาทั้งเดือน แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ผมไม่ได้ปล่อยปละละเลย คอยดูอยู่ตลอด btc ออเดอร์นี้ เป็นออเดอร์สุดท้ายของวันนี้ มี SL ที่ 101700 หลังจากนี้ จะค่อยๆ recover กลับมา อย่างช้าๆ ซึ่งอาจจะใช้เวลา เป็นหลายเดือน หากคนที่ติดตามมาตั้งแต่ต้น จะขาดทุนเพียงเล็กน้อย และจะเห็นว่า การเทรดของผม จะค่อยๆเก็บกำไรทีละนิด เมื่อได้กำไรถึงระดับนึงแล้ว ก็จะเสี่ยงมากขึ้นกับกำไรที่ได้มา ผมถึงบอกนักลงทุนเสมอว่า ขอให้ใช้เงินที่คุณสูญเสียได้ และวางเงินในระยะยาว
เดือนนี้พอแค่นี้ ด้วยกำไรประมาณ 10% ไม่มีใครบอกได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ดูแลตัวเองให้ดี
วันนี้มีข่าว NFP จะไม่มีการเทรดแล้ว และวันนี้ได้ลบล้างขาดทุนของเดือนที่แล้วได้แล้ว ผมยังกล่าวเหมือนเดิม คือไม่รับประกันการได้เสียใดๆทั้งสิ้น ไม่มีการลงทุนใดที่ไม่มีความเสี่ยง ขอให้ใช้เงินที่เสียได้ และลงทุนในระยะยาว ฝาก review เป็นกำลังใจให้ด้วย
ในเดือนนี้ ขาดทุน -15% ผมยอมรับว่าในการเสียครั้งแรก เป็นความผิดพลาดของผม แต่ในครั้งถัดๆมา ผมได้พยายามอย่างเต็มที่ และไม่ได้ใช้อารมณ์ รูปแบบการเทรดไม่ได้เปลี่ยนไป ในอดีตเคยเกิดแบบนี้มาแล้ว และไม่รับรองว่าจะไม่เกิดขึ้นอีก ผมไม่ขอให้ทุกคนเชื่อมั่น และไม่มีการรับรองใดๆทั้งสิ้น ว่าจะเทรดแบบไหน จะเสียเท่าไหร่ จะได้เท่าไหร่ จะเอาคืนเมื่อไหร่ ขอให้นักลงทุนดูแลตัวเอง ใช้เงินที่พร้อมจะเสียได้ทุกเมื่อ ผมใช้เงินจริงของตัวเอง และก็จะยังคงเทรดในแบบของตัวเองต่อไป สำหรับเดือนนี้ อาจจะพอแค่นี้ กลับไปตั้งหลักก่อน แล้วเดือนหน้าว่ากันใหม่ ขอบคุณ
USD
USD
USD
Mql5 should provide copy by FIXED LOTS or MULTIPLE LOTS with lead trader. The current system copy not work as my expectation. Hope Mql5 enhance the system better. PLEASE