Hua Vinh Lam

HLFXACAD

Hua Vinh Lam
0 avis
Fiabilité
106 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 9%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
477
Bénéfice trades:
389 (81.55%)
Perte trades:
88 (18.45%)
Meilleure transaction:
43.32 USD
Pire transaction:
-25.88 USD
Bénéfice brut:
1 240.02 USD (66 595 pips)
Perte brute:
-410.58 USD (20 559 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (75.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
75.88 USD (32)
Ratio de Sharpe:
0.37
Activité de trading:
63.64%
Charge de dépôt maximale:
4.14%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
16.72
Longs trades:
247 (51.78%)
Courts trades:
230 (48.22%)
Facteur de profit:
3.02
Rendement attendu:
1.74 USD
Bénéfice moyen:
3.19 USD
Perte moyenne:
-4.67 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-32.37 USD)
Perte consécutive maximale:
-48.76 USD (3)
Croissance mensuelle:
0.13%
Prévision annuelle:
1.64%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.28 USD
Maximal:
49.60 USD (0.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.49% (49.25 USD)
Par fonds propres:
2.08% (208.56 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 477
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 830
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 46K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +43.32 USD
Pire transaction: -26 USD
Gains consécutifs maximales: 32
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +75.88 USD
Perte consécutive maximale: -32.37 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NeotechFinancialServices-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.09 × 280
ICMarketsSC-MT5-4
2.11 × 322
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
RoboForex-ECN
2.27 × 162
ICMarketsSC-MT5-2
3.07 × 29
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
Tickmill-Live
5.13 × 71
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
Earnex-Trade
6.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
6.88 × 181
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real11
8.00 × 1
Exness-MT5Real31
8.00 × 113
ExclusiveMarkets-Live
9.29 × 45
Ava-Real 1-MT5
9.50 × 159
12 plus...
I recommend copying my trades for a minimum of 30 days

Minimum Deposit: $500

Platform: Metatrader 5

1. Invest only those funds that you are ready to lose. There is no guarantee for future results by subscribing to the signal you take all the risks.

2. If you cannot handle the pressure of drawdown, then this signal is not for you.

3. Contact telegram: @lucius6868

Thanks 

Aucun avis
2025.09.25 13:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 01:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.07 21:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 16:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 00:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 16:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 12:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 02:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 14:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 08:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 15:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.04 15:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 12:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 19:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.31 00:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.27 06:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
