Titre du Projet : Développement d'un Expert Advisor (EA) Haute Performance pour Deriv MT5
Objectif Principal : Créer un EA rentable et robuste pour la plateforme Deriv MT5, capable de générer un rendement quotidien moyen de 3% du capital grâce à une stratégie de gains composés, tout en appliquant une gestion de risque extrêmement rigoureuse.
Contexte : Je recherche un développeur MQL5 expert pour concevoir et livrer un Expert Advisor (EA) complet, optimisé pour les actifs synthétiques de la plateforme Deriv. Le développeur a la liberté de mettre en œuvre la stratégie de trading qu'il jugera la plus efficace pour atteindre les objectifs de performance fixés. L'accent est mis sur la rentabilité constante, la sécurité du capital et la qualité des signaux de trading.
Objectifs de Performance Clés (Non Négociables) :
- Rendement Quotidien Moyen : 3% du capital total, atteint via un système de gains composés.
- Gestion de Risque Stricte : Le Drawdown Maximum ne doit jamais dépasser 20% du capital.
- Qualité des Trades : Sélection très filtrée des opportunités. La qualité prime sur la quantité.
Livrables Attendus :
- Code Source Complet et Droits de Propriété : Fichier .mq5 complet et commenté, avec cession de 100% des droits de propriété intellectuelle.
- Expert Advisor Compilé : Fichier .ex5 compilé sans erreurs.
- Preuve de Performance (Backtests) : Rapports de backtests détaillés sur plusieurs années (minimum 3-5 ans) avec une qualité de modélisation de 99%+, prouvant que les objectifs sont atteints.
- Fichier de Paramètres Optimisés : Fichier .set contenant la configuration exacte des backtests.
Processus de Validation et de Paiement : Le paiement de 100 USD sera débloqué uniquement après une phase de validation rigoureuse :
- Phase 1 : Test en Compte Démo (2 semaines).
- Phase 2 : Test en Compte Réel (1 semaine). Le paiement sera effectué si l'EA passe ces deux phases avec succès.
Compétences Requises :
- Excellente maîtrise de MQL5.
- Expérience avérée dans la création d'EA rentables.
- Expertise en gestion de risque algorithmique.
- Maîtrise du backtesting sur données de tick (qualité > 99%).
- (Atout majeur) Connaissance des actifs synthétiques de Deriv.
- Fiabilité, transparence et excellente communication.
