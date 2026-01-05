Objectif Principal : Créer un EA rentable et robuste pour la plateforme Deriv MT5, capable de générer un rendement quotidien moyen de 3% du capital grâce à une stratégie de gains composés, tout en appliquant une gestion de risque extrêmement rigoureuse.

Contexte : Je recherche un développeur MQL5 expert pour concevoir et livrer un Expert Advisor (EA) complet, optimisé pour les actifs synthétiques de la plateforme Deriv. Le développeur a la liberté de mettre en œuvre la stratégie de trading qu'il jugera la plus efficace pour atteindre les objectifs de performance fixés. L'accent est mis sur la rentabilité constante, la sécurité du capital et la qualité des signaux de trading.