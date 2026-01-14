Probleme compte introuvable

Bonjour, j'ai un soucis avec mon compte, il a été supprimé j'ai l'impression alors que j'ai acheté des robots sur ce compte, comment faire pour le récupérer je ne comprends pas... je ne veux pas perdre mes achats 

mon mail : xxx@gmail.com 

merci de me faire un retour j'ai que un seul compte ! 
 

Vous devez contactez le service d'assistance de MetaQuotes.

https://www.mql5.com/fr/contact

