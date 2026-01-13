A propos du vps MT5
Bonjour! Dites moi svp après migration de mes paramètres experts consultants et autre, et que je constate que mon trading algo est désactivé ! Est-ce que je dois le réactiver ou je le laisse vue que j'utilise un robot?
- New Members introduction
- French Topic
- Backtesting/Optimization
AbdiasASSOGBA:Non c'est normal. Une fois le VPS en route, vous ne voulez pas que votre EA fonctionne aussi sur le terminal MT5 de votre ordinateur.
Bonjour! Dites moi svp après migration de mes paramètres experts consultants et autre, et que je constate que mon trading algo est désactivé ! Est-ce que je dois le réactiver ou je le laisse vue que j'utilise un robot?
Bonjour! Dites moi svp après migration de mes paramètres experts consultants et autre, et que je constate que mon trading algo est désactivé ! Est-ce que je dois le réactiver ou je le laisse vue que j'utilise un robot?
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire