A propos du vps MT5

Bonjour! Dites moi svp après migration de mes paramètres experts consultants et autre, et que je constate que mon trading algo est désactivé ! Est-ce que je dois le réactiver ou je le laisse vue que j'utilise un robot?
 
AbdiasASSOGBA:
Non c'est normal. Une fois le VPS en route, vous ne voulez pas que votre EA fonctionne aussi sur le terminal MT5 de votre ordinateur.
