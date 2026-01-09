mes graphiques de valeurs ne se mettent pas a jour.

tous mes graphiques s'affichent jusqu'en oct 2025 mais aucune courbes apres cette date quelque soit le symbole.Help
 

Est-ce que vous êtes connecté à un courtier ?

 
Bonjour,
il faut que vous downloadiez le terminal lié à votre broker,
Ce n'est pas obligatoire. Il n'y a qu'une seule version de MT5.

Ce qui est important c'est d'être connecté à un serveur (à partit d'un compte chez un courtier bien entendu).

 
Les commentaires qui ne se rapportent pas à ce thème ont été déplacés vers "Questions des débutants MQL4 MT4 MetaTrader 4".
 
Merci Alain mais c'est bien de cela dont il est question ; pour que cette connection soit bien établie il faut bien partir du lien de download de terminal MT du courtier.
Chaque fois que l'on veut connecter un compte de broker sur un terminal MT non lié au broker directement, la connection ne se fait pas, car chaque broker doit ajouter ses propres clés j'imagine (testé sur IG, IB et IC).
En espérant que cela puisse aider notre ami !!
 
Non justement, ce n'est pas correct.

On peut se connecter à n'importe quel compte de n'importe quel broker à partir de n'importe quel Terminal. (En utilisant un authentification standard, pour l'authentification étendue, avec certificat SSL, je n'ai jamais testé).

