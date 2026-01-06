J'ai besoin d'aide pour corriger mon EA afin de le mettre en vente
Voyez la section Freelance pour trouver un programmeur plus expérimenté.
Veuillez ne rien poster sur le forum pour promouvoir votre EA. J'ai effacé le screenshot concerné.
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Bonjour à tous,
Je n'arrive pas à faire vérifier mon EA par MQL5, après la voir corrigé une cinquantaine de fois, ils trouvent toujours une erreur et ce n'est jamais la même.
Voici quelques captures de ce qu'ils trouvent comme erreur. Si vous pensez pouvoir m'aider, merci de me contacter.