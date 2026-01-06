J'ai besoin d'aide pour corriger mon EA afin de le mettre en vente

Bonjour à tous, 

Je n'arrive pas à faire vérifier mon EA par MQL5, après la voir corrigé une cinquantaine de fois, ils trouvent toujours une erreur et ce n'est jamais la même. 

Voici quelques captures de ce qu'ils trouvent comme erreur. Si vous pensez pouvoir m'aider, merci de me contacter. 

 

Voyez la section Freelance pour trouver un programmeur plus expérimenté.

Veuillez ne rien poster sur le forum pour promouvoir votre EA. J'ai effacé le screenshot concerné.

