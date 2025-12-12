Installer MT5 et les fichiers de données sur un autre disque dur en dehors du C:
Vous devez utiliser le mode "portable". Voyez l'aide https://www.metatrader5.com/fr/terminal/help/start_advanced/start
Démarrage de la Plateforme - Pour les Utilisateurs Avancés - Pour Commencer - Aide MetaTrader 5
- www.metatrader5.com
Après l'installation, un groupe de programmes pour la plateforme de trading est ajouté au menu Démarrer, et un raccourci pour...
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
S il vous plait pouvez vous me guider afin d'installer MT5 et les fichiers de données sur un autre disque dur en dehors du C: ?
J ai essayé lors de l'installation en indiquant le chemin du D: mais MT5 place les fichiers de données sur le C: .
J'ai également essayer avec la commande D:\Programs\MetaTrader5\terminal64.exe /datapath="D:\Programs\MT5_Data" au raccourcis du bureau mais il ouvre le dossier des données dans D:\Programs\MetaTrader5 au lieu de D:\Programs\MT5_Data\
MErci de me guider.